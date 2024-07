„Stirb endlich!“: 28-Jähriger beschuldigt Freund im Mordprozess

Vor wenigen Minuten wurde der Prozess weitergeführt. Der Mann habe die Tötung der 30-Jährigen lediglich mitangesehen, sagte der 28-Jährige. Vielmehr beschuldigte er den 22-jährigen Zweitangeklagten, in dessen Wohnung sich die Tat ereignete. Dieser behauptete das Gegenteil. Die Urteile fallen am Mittwoch.

Mit der Leiche im Auto quer durch Vorarlberg

Die Fakten in dem Fall sind klar: Die 30-Jährige wurde in der Nacht auf den 3. März 2022 erwürgt, laut Gutachten musste dafür große Intensität aufgewendet werden. Anschließend packten die beiden Männer die Leiche auf den Rücksitz des Mietautos des 22-Jährigen und fuhren damit stundenlang durch Vorarlberg. Am Abend legte der 28-Jährige, der eigenen Angaben zufolge von Drogengeschäften lebte, die Frau in Lustenau in einem Riedgraben ab. Unbestritten ist auch, dass in der Tatnacht viel Alkohol geflossen war und Drogen konsumiert wurden. Mehrmals wurden die Wohnungen gewechselt, dazwischen versorgte man sich an der Tankstelle mit Alkohol-Nachschub – eine Videoaufnahme einer Tankstelle führte letztlich auch zu den beiden Männern als mögliche Täter. Was sich aber in Bezug auf den Tod der 30-Jährigen zugetragen haben soll, wurde von der Staatsanwaltschaft, dem 28-Jährigen und dem 22-Jährigen völlig unterschiedlich geschildert.

Freund war früherer Liebhaber

Staatsanwalt Markus Fussenegger wies in seinem Statement auf die Schulden des 28-Jährigen bei dem Mordopfer hin. Die 30-Jährige hatte ihrem Freund und früheren Liebhaber über einen Bankkredit angeblich 15.000 Euro geborgt, die der 28-Jährige mit 400 Euro-Zahlungen abstotterte. Darüber habe es Streit gegeben – was der Angeklagte aber verneinte. Zudem wurden unter den Fingernägeln der Toten DNA-Mischspuren gefunden, die zu dem 28-Jährigen passen. Der Erstangeklagte meinte, am wahrscheinlichsten sei die DNA-Übertragung beim Ablegen der Leiche erfolgt. „Da hatte die Totenstarre schon eingesetzt“, sagte er.

„Ich stand unter Strom“

Der 28-Jährige betonte, kein gewaltbereiter Mensch zu sein. Der 22-Jährige sei in der Tatnacht die ganze Zeit „unter Strom gestanden“. Angeblich ging es dabei um ein Drogengeschäft mit einem Bekannten, in dem es noch „etwas zu klären gegeben“ habe. Als ihn die 30-Jährige mit einem flapsigen Satz provoziert habe, sei der 22-Jährige ausgerastet und ihr an den Hals gesprungen. Er habe sie so lange gewürgt, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben habe. Es habe keine Provokation gegeben, sagte hingegen der 22-Jährige. Er hatte – wenige Tage nach der Tat und kurz nachdem der Verdacht auf die beiden Männer gefallen war – gegen den 28-Jährigen ausgesagt und ihn des Mordes bezichtigt.

„Ich breche ihr jetzt das Genick“

Der 22-Jährige seinerseits stellte fest, dass er die Getötete in der Tatnacht überhaupt das erste Mal gesehen habe. Man sei auf der Couch gesessen, als der 28-Jährige plötzlich „Ich breche ihr jetzt das Genick“ gerufen und die 30-Jährige mit einer Drehbewegung am Hals gepackt habe. Nachdem er es nicht geschafft habe, der Frau das Genick zu brechen, habe er sie auf den Boden gedrückt, zwischendurch „Stirb‘ endlich!“ geschrien und zu Tode gewürgt. Die 30-Jährige habe noch „Was tust du? Was tust du?“ von sich gegeben, habe sich gewehrt, aber keine Chance gehabt. Er sei so schockiert und überfordert gewesen, dass er nicht gewusst habe, was er tun solle. Der Erstangeklagte habe ihn außerdem mit dem Tod bedroht, sollte er ihm nicht helfen, so der 22-Jährige. Diese Aussage brachte dem 28-Jährigen am Ende noch eine Erweiterung der Anklage um schwere Nötigung ein. Der 22-Jährige erklärte, er habe den 28-Jährigen unmittelbar nach der Tat nach dem Grund für sein Handeln gefragt, die Antwort habe „wegen 800 Euro“ gelautet.

Lebenslange Haftstrafe droht

Am heute Vormittag, Mittwoch 31. Juli 2024, wird die Gerichtsverhandlung um 9.30 Uhr fortgesetzt. Gehört werden die Gerichtsmediziner Walter Rabl und Petra Hatzer-Grubwieser, anschließend werden die Schlussplädoyers und die Beratung der Geschworenen folgen. Dem 28-Jährigen droht im Falle einer Verurteilung wegen Mordes eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren oder eine lebenslange Haftstrafe. Der 22-Jährige könnte eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren ausfassen. (APA/red. 31.7.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2024 um 09:53 Uhr aktualisiert