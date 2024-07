Inflationsrate im Juli 2024: „Erstmals seit drei Jahren unter 3 Prozent“

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 10:00 / ©pixabay montage

Verglichen mit dem Vormonat Juni bleibt das Preisniveau voraussichtlich unverändert. „Im Juli 2024 ist die Inflation der ersten VPI-Schätzung zufolge erstmals seit exakt drei Jahren unter 3 % gesunken. Die Teuerung für Juli beträgt voraussichtlich 2,9 Prozent, nach 3,0 Prozent im Juni. Vor allem bei Lebensmitteln hat der Preisdruck deutlich nachgelassen, sie treiben die Inflation kaum noch an. Die Preisanstiege in der Gastronomie sind hingegen weiterhin überdurchschnittlich hoch“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der Indexstand des Verbraucherpreisindex und weitere Ergebnisse für Juli 2024 werden laut Statistik Austria Ende August 2024 bekanntgegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2024 um 10:04 Uhr aktualisiert