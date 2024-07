Sicherungsanker knallte ins Gesicht: Bäuerin (56) verletzt

Eine 56-jährige Tirolerin war damit beschäftigt, gemeinsam mit ihrem Mann mithilfe einer Seilwinde Heuballen in den Stall der Alm einzubringen. Dabei riss der an einer Betonwand verschraubte Sicherungsanker, mit dem das Seil umgelenkt wurde.

Einsatzkräfte eilten zur Hilfe

Die Frau, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem beförderten Heuballen stand, wurde vom Sicherungsanker im Gesicht getroffen und dabei verletzt. Ihr Mann setzte sofort die Rettungskette in Gang. Die 56-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Notärztin von der Rettung in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Im Einsatz standen 30 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Tux. Neben der Feuerwehr war auch die das Rote Kreuz mit einer Rettung, einem Notarzt, einem Einsatzleiter sowie zwei First Responder vor Ort. Auch die Polizei aus Mayrhofen war an Ort und Stelle.