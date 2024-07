Polizei klärte Einbruchsserie in Villach auf

Szenen, wie im Film, spielten sich im Mai 2024 vor einem Villacher Einfamilienhaus ab. Eine Nachbarin hatte von ihrem Balkon aus einen Einbruch beobachtet und die Polizei verständigt. Dem Täter gelang zunächst die Flucht. Jedoch nahmen zwei Polizeibeamte die Verfolgung auf, gaben dabei sogar einen Signalschuss ab. Kurze Zeit später konnte der Flüchtende schließlich angehalten und festgenommen werden. Seitdem befindet sich der 35-jährige Villacher in der Justizanstalt Klagenfurt.

Zwei weitere Einbrüche in Villach begangen

Im Zuge der Ermittlungen konnten dem Mann nun zwei weitere Einbrüche nachgewiesen werden. So habe er in der Nacht auf den 1. März versucht, den Geldwechselautomaten einer Waschanlage in der Maria-Gailer-Straße aufzubrechen. „Dies gelang ihm zwar nicht, jedoch richtete er einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro am Automaten an“, erklären die Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Villach. Weiters soll er am 10. April in ein Einfamilienhaus in Villach eingebrochen sein. „Dabei erbeutete er Schmuck, Uhren, eine Spielekonsole und eine VR-Brille mit einem Gesamtwert von über 10.000 Euro“, erklären die Ermittler. Bei den Einvernahmen habe sich der Mann umfassend geständig gezeigt. Die Einbrüche habe er begangen, um seine Suchtgiftabhängigkeit zu finanzieren. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

