Weg mit dem Papier: Spar führt elektronische Preisschilder ein

Ab sofort werden bei Spar elektronische Preisschilder in immer mehr Filialen eingeführt. Das Unternehmen aus Salzburg kündigte am Mittwoch an, bis Jahresende in über 200 Märkten auf die neuen Schilder umzusteigen. Die digitalen Preisschilder sollen nicht nur Papier sparen, sondern auch das Personal entlasten. Verkäuferinnen und Verkäufer können so effizienter arbeiten, da Änderungen der Preise und Aktionen in Echtzeit aktualisiert werden können.

Vorteile für Kunden und Mitarbeiter

Die digitalen Schilder bieten eine Reihe von Vorteilen: Kunden erhalten aktuelle Informationen über Preise und Sonderaktionen direkt am Regal. Das System ermöglicht eine präzisere und schnellere Anpassung der Preisangaben und reduziert Fehler, die bei der manuellen Preisauszeichnung passieren können. Auch für die Mitarbeiter bedeutet das digitale System eine erhebliche Entlastung, da die mühsame und zeitaufwendige Pflege der Papierpreisschilder entfällt.

Bei der Konkurrenz bereits gängig

Spar ist nicht das einzige Unternehmen, das auf digitale Preisschilder setzt. Auch bei den Konkurrenten Hofer und Lidl sind elektronische Preisschilder bereits gängig. Der Trend zeigt sich auch bei Rewe (Billa usw.), wo ebenfalls begonnen wurde, auf die digitalen Schilder umzusteigen. Die Branche bewegt sich eindeutig in Richtung Digitalisierung, um den Kundenservice zu verbessern und die Betriebsabläufe zu optimieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2024 um 15:57 Uhr aktualisiert