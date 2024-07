Freie Seezugänge am Wörthersee: Diese Garantie gibt der Landesrat

Die sind allerdings die Heiligen Kühe der Bevölkerung. Der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) gibt im Gespräch mit 5 Minuten nun eine Garantie.

Fellner: „Da wird nichts geschlossen“

Insgesamt gibt es rund um den Wörthersee sieben freie Seezugänge: vor Velden, vor Auen, im Bereich von Bad Saag, in der Teixlbucht, auf Höhe der Kapuzinerinsel, vor Reifnitz und beim Radlertreff „Schamandra“. Sie wird es auch weiter geben. Fellner stellt klar: „Ich gebe für deren Weiterbestand eine Garantie ab. Da wird nichts geschlossen.“ Solche Vorschläge seien „Blödsinn“, so Landesrat Daniel Fellner wörtlich. Außerdem würde sich der nun heiß diskutierte Bericht auf eine alte Version der Studie beziehen und sei damit in der an die Öffentlichkeit gespielten Form gar nicht stichhaltig.

Am Wörthersee gibt es „ein viel größeres Problem“

Fellner, in der Landesregierung für das Wasserrecht zuständig, sieht in senkrechten Ufermauern ein viel größeres Problem. „Da werden die Wellen zurückgeschleudert und stören damit das pflanzliche und tierische Leben im See.“ Hier sollte man flachere Formen der Verbauung wählen, damit der Wellengang langsam versiegen könne, so Fellner. „Aber die freien Seezugänge bleiben, das garantiere ich. Und wo es geht, werden wir auch neue freie Seezugänge schaffen.“