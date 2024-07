Zwei Drogentote in Grazer Gefängnis innerhalb von zwei Wochen

Die Situation in Gefängnissen scheint immer dramatischer zu werden. In den letzten beiden Wochen gab es zwei Drogentote in einem Grazer Gefängnis.

Hilferufe aus den Justizanstalten häufen sich. Die Situation in Gefängnissen scheint immer dramatischer zu werden. Unter anderem, weil es zur Corona-Zeit zu zahlreichen Haftaufschüben kam, die nun genehmigt wurden. Immer mehr Verurteilte treten also ihre Haftstrafen an. Zusätzlich erschwert der Personalmangel aber regelmäßige Kontrollen – die Lage spitzt sich zu.

Zwei Drogentote innerhalb von zwei Wochen

So sollen alleine in den letzten beiden Wochen zwei Drogentote in der Justizanstalt-Jakomini gefunden worden sein, wie die Kronen Zeitung am Mittwoch berichtet. Bei den toten Häftlingen handle es sich um einen 40-jährigen Steirer und einen 37-jährigen, ausländischen Häftling. Den 40-Jährigen konnten Wachbeamte zunächst erfolgreich wiederbeleben, der Mann verstarb später allerdings im Krankenhaus. Der 37-Jährige wurde von Mitarbeitern beim austeilen des Frühstücks entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt kam für ihn schon jede Hilfe zu spät.

Toter Häftling (25) in Graz-Karlau

Anfang Juli wurde auch ein Häftling in der Justizanstalt Graz-Karlau tot aufgefunden. Eine Obduktion wurde angeordnet. Der Häftling soll laut ersten Meldungen an einer Suchtmittel- beziehungsweise Medikamentenvergiftung gestorben sein. Bei dem Toten handelt es sich um den Kärntner, der im Dezember 2023 vom Landesgericht Leoben wegen Mordes an seiner Ex-Freundin zu 20 Jahren Haft verurteilt (noch nicht rechtkräftig) worden ist. Er soll die junge Frau im Mai im obersteirischen Hohentauern erwürgt und anschließend in suizidaler Absicht einen Autounfall gebaut haben. Der Mann gab vor Gericht zu, dass er die 22-Jährige umgebracht hat, weil sie ihn betrogen habe.