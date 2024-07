Gemeinsam statt einsam: Diese 150 gratis Aktivitäten gibt es direkt im Grätzl

Boccia-Vorrunden und Abschluss beim „Tag des Wiener Wohnbaus“

Bereits zum 13. Mal lädt wohnpartner zum großen Boccia-Turnier. Ende August finden noch drei Vorrunden statt (Hernals, Simmering und Floridsdorf), bei der sich Sport-Begeisterte für das Finale am 1. September qualifizieren können. Dieses findet im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park statt.

Vorrunde Hernals: 22. August 2024, 15 bis 18 Uhr

Ort: Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1, 1170 Wien

22. August 2024, 15 bis 18 Uhr Ort: Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1, 1170 Wien Vorrunde Simmering: 23. August 2024, 15 bis 18 Uhr

Ort: Albin-Hirsch-Platz 1, 1110 Wien

23. August 2024, 15 bis 18 Uhr Ort: Albin-Hirsch-Platz 1, 1110 Wien Vorrunde Floridsdorf: 23. August 2024, 16 bis 19 Uhr

Ort: Karl-Seitz-Hof, Jedleseer Straße 66-94, 1210 Wien

Coole Graffiti-Aktion von Calle Libre und Kulturlabor Gemeindebau

Das diesjährige Calle Libre Festival steht ganz im Zeichen von Comm:unity, einem Aufruf zur Stärkung der Gemeinschaft durch Kunst und Kreativität. In Zusammenarbeit mit Calle Libre wird das Kulturlabor Gemeindebau eine über 20 Meter hohe Wand im Eveline-Andrlik-Hof im zweiten Bezirk in ein Kunstwerk verwandeln lassen. Zusätzlich zu diesem künstlerischen Highlight findet im Rahmen des Festivals am 29. August ein Workshop statt.

Graffiti-Workshop: 29. August 2024, 10 bis 16.30 Uhr

Ort: Kurt-Heller-Hof, Engerthstraße 249 – 253, 1020 Wien

Das gesamte Veranstaltungsangebot findest du hier.