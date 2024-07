Dienstnehmer ausreichend geschützt? Wirtschaftskammer bezieht Stellung

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach bezog zur aktuellen Causa Stellung und forderte klare Regelungen im Bereich der Nichterreichbarkeit im Urlaub. Nun meldet sich die Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) zu Wort und spricht sich gegen das Gesetz zur Nichterreichbarkeit aus. „Ein eigenes Gesetz ist nicht erforderlich, die bestehenden Regelungen und Rechtsprechung schützen die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer ausreichend“, so die Wirtschaftskammer. Die Arbeiterkammer erläutert im Zuge ihrer Forderung selbst, dass Mitarbeiter während ihres Urlaubes nicht erreichbar sein müssen.

„Wer im Urlaub ist, ist auf Urlaub“

Das persönliche Bedürfnis des Mitarbeiters, seine E- Mails auch im Urlaub zu sichten oder seine Erreichbarkeit freiwillig während seiner Abwesenheit anzubieten, kann von der Arbeiterkammer nicht zum Problem der Arbeitgeber erklärt werden. Themen wie Selbstdisziplin oder gelebte Dringlichkeitskultur brauchen nicht zum arbeitsrechtlichen Ungemach für Arbeitgeberbetriebe hochstilisiert werden, heißt es seitens der Wirtschaftskammer Kärnten. Die Wirtschaftskammer empfiehlt ihren Mitgliedern, sich an die geltenden Grundsätze zu halten: Wer im Urlaub ist, ist auf Urlaub und nicht verpflichtet zu arbeiten oder erreichbar zu sein.

Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Aus der Nichterreichbarkeit können keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen abgeleitet werden. Auch wenn Mitarbeiter anbieten, kontaktiert werden zu können, solle man darauf verzichten. In der Praxis ist die ständige Erreichbarkeit viel weniger ein Problem, als es medial dargestellt wird. „Das belegt eine Market-Umfrage im Auftrag der WKÖ unter 1.000 unselbständig Erwerbstätigen“, führt die WKK an. Zudem sollte man bedenken, dass die Arbeitnehmer in der Umfrage selbst angaben, ihre Smartphones in der Dienstzeit für private Zwecke pro Arbeitstag ca. 30 Minuten zu nutzen. Das zeigt, dass die Unternehmen hier großzügig sind. Die große Mehrheit der Arbeitnehmer ist mit der Praxis bezüglich Erreichbarkeit, Diensthandy und Dienst-PC zufrieden, weil sie von einem Geben und Nehmen geprägt ist. Eingriffe von außen sind schlichtweg nicht erforderlich, heißt es seitens der WKK. Der Forderung nach einer weiteren Überregulierung wird somit eine klare Absage erteilt. Den Arbeitsvertragsparteien sollte diesbezüglich Autonomie zugetraut werden.