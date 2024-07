Unwettergefahr in Kärnten steigt am Donnerstag wieder an

Heute, Mittwoch herrscht in ganz Kärnten noch sonniges Wetter, am morgigen Donnerstag können aber Unwetter auftreten.

Am heutigen Mittwoch kann das Wetter für den Villacher Kirchtag nicht besser sein. Es bleibt den ganzen Tag trocken, in fast ganz Kärnten. Die Sonne lacht vom Himmel und es wird hochsommerlich warm. Nur gegen Abend kann es zur Grenze nach Osttirol zu einzelnen Wärmegewittern kommen.

Donnerstag steigt die Unwettergefahr in Kärnten

Morgen, Donnerstag, bleibt es meist vom Vormittag bis in den Nachmittag hinein sonnig und warm. Allerdings steigt dann die Unwettergefahr in ganz Kärnten stark an. Zuerst könnten verbreitet gewittrige Schauer über den Bergen auftreten. Gegen späten Abend aber wandern die Gewitter Richtung Klagenfurter Becken, können sich aber auch über dem restlichen Kärntner Raum, sowie auch in Villach ausbreiten. Man kann mitunter mit Starkregen und Sturmböen rechnen.

So wird das Kärntner Wetter am Wochenende aus Wettersicht

Am Freitag kann das Wetter noch etwas instabil bleiben. Zuerst starten die Kärntner wieder sonnig in den Tag, danach können aber schon Quellwolken aufziehen, die einzelne und lokale Gewitterschauer mit sich bringen. Vor allem im Bergland wird damit gerechnet. „Es ist mit heutiger Sicht noch schwer zu sagen, wo es überall regnen wird, mit etwas Glück bleibt der Villacher Kirchtag aber verschont“, sagt Alexander Hedenig, Meteorologe von GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Tageshöchsttemperaturen von etwa 28 Grad werden erwartet.

Am Samstag lacht die Sonne vom Kärntner Himmel

Der Samstag sieht aus heutiger Sicht schon wieder besser aus, hier ist die Gewittergefahr in ganz Kärnten deutlich geringer. Mit angenehmen 26 bis 27 Grad kann man dem großen Brauchtumsumzug des Villacher Kirchtags folgen. Auch am Sonntag bleibt es verbreitet sonnig, nur über dem Bergland könnten wieder einzelne gewittrige Schauer auftreten.