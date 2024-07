Wiederholungstäter geschnappt: Für Alko-Schwarzfahrer (61) ist jetzt Schluss

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 12:05 / ©Montage: Canva & BMI/KK

Ein bereits amtsbekannter 61-Jähriger mit russischen Wurzeln aus dem Bezirk Steyr wurde am 30. Juli 2024 gegen 21.25 Uhr, zum wiederholten Male alkoholisiert beim Schwarzfahren erwischt.

Verfolgungsjagd Richtung Niederösterreich

Nachdem er mit seinem Auto in Mauthausen im Bereich der Donaubrücke nicht anhalten wollte, wurde er in Richtung Ennsdorf in Niederösterreich, auf der B123, von den Polizisten verfolgt. Zu schnell fuhr der Mann allerdings nicht. Mit eingeschaltetem Blaulicht konnten die Beamten den Mann schließlich anhalten.

Bereits zehn Vergehen

Bei einem Alkotest stellte sich heraus: Der 61-Jährigen saß nicht nüchtern hinter dem Steuer. „Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er seit längerer Zeit keinen besitzt“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Der 61-Jährige wurde alleine im Bezirk Perg seit Dezember 2022 bereits drei Mal wegen Alkohol am Steuer und sieben Mal wegen „Schwarzfahren“ den zuständigen Behörden angezeigt.