Mit Metallblech am Kopf getroffen: Arbeiter (54) schwer verletzt

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 12:18 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Ein 44-jähriger LKW-Fahrer fuhr am 30. Juli 2024, gegen 16.35 Uhr, auf einem Firmengelände in Groß-Enzersdorf in Schrittgeschwindigkeit. Dabei dürfte er mit dessen Kranaufbau einen Dachvorsprung gestreift haben.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Dabei hat sich ein Metallblech gelöst und einen 54-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Gänserndorf am Kopf getroffen. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das AUVA-Traumazentrum Wien-Standort Meidling geflogen. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.