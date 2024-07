Neue Ermittlungsgruppe: Grazer Polizei rüstet sich gegen Fußball-Rowdys

Polizisten forschten kürzlich einen 34-jährigen Klagenfurter aus, der unmittelbar nach dem Schlusspfiff des „Bundesliga-Finalspiels“ in der Merkur-Arena über den Stadiongraben gesprungen ist und einen Fanbeauftragten (35) dabei schwer verletzte. Mehr dazu liest du in: Mann bei Fußballspiel schwer verletzt: „Tribünen-Springer“ ausgeforscht. Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Hüftgelenk sowie am Oberschenkel und musste noch in derselben Nacht im UKH Graz operiert werden. Er befindet sich nach einem stationären Aufenthalt nach wie vor im Krankenstand. Auch gesundheitsbedingte Folgeerscheinungen seiner Verletzung sind nicht ausgeschlossen. Ein Reha-Aufenthalt steht dem 35-Jährigen unmittelbar bevor.

Neue Ermittlungsgruppe „Szenetypische Gewalt im Sport“

„Der jüngste Ermittlungserfolg zeigt, wie wichtig es ist, Gewalttäter und Störer aus der Anonymität der Menge herauszuholen und einer Strafverfolgung zuzuführen“, sagt der Grazer Stadtpolizeikommandant Brigadier Thomas Heiland anlässlich des jüngsten Ermittlungserfolges. Aus diesem Grund hat das Stadtpolizeikommando Graz im Bereich des Kriminalreferats nun eine eigene Ermittlungsgruppe für den Bereich „Szenetypische Gewalt Sport“ (SGS) eingerichtet. Sie soll in Zukunft bei einschlägigen Delikten im Umfeld von Sportgroßveranstaltungen Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und den szenekundigen Beamten (SKB) führen. Dabei sollen vor allem auch technische Möglichkeiten der gerade in Umsetzung befindlichen Kriminaldienstreform (Stichwort IT-Forensik) vermehrt zum Einsatz kommen. „Durch die Etablierung dieser Ermittlungsgruppe wollen wir in Zukunft noch effizienter arbeiten. Denn Sportgroßveranstaltungen sollen schließlich ein Ort der unbeschwerten Feste für die ganze Familie und keine Bühne für Gewalt sein“, so der Stadtpolizeikommandant.