voXXclub sagt Kirchtagsauftritt ab: „Haben würdigen Ersatz gefunden“

Beinahe hätte die Mega-Schlagerparty am Villacher Rathausplatz am heutigen Mittwoch ausfallen müssen.

Beinahe hätte die Mega-Schlagerparty am Villacher Rathausplatz am heutigen Mittwoch ausfallen müssen.

Beinahe hätte die Mega-Schlagerparty am Villacher Rathausplatz am heutigen Mittwoch ausfallen müssen. „In letzter Minute hat uns die Band ‚voXXclub‘ abgesagt“, erklärt Christian Kohlmayer, Sprecher des Villacher Kirchtagsorganisationsteams. Gleich zwei der insgesamt fünf Sänger sind erkrankt, darunter Florian Claus, der sich auch auf Social Media dazu äußert: „Es ist ja bekannt, dass ich einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter mir habe, weil mein Immunsystem meine Nerven angegriffen hat. Singen ist für mich aktuell überhaupt nicht möglich.“ Damit hatte sich die Band längst arrangiert, nun ist jedoch auch noch Korbinian „Bini“ Arendt ausgefallen: „Er liegt mit einem grippalen Infekt im Bett und hat 30 Grad Fieber“, so Claus, der den Auftritt in Villach im Namen der gesamten Band absagt.

Würdiger Ersatz tritt in Villach auf

Doch Kohlmayer kann beruhigen: „Wir haben einen würdigen Ersatz gefunden.“ Gemeinsam mit Organisationsleitung Kathrin Hassler habe man keine Mühen gescheut und unzählige Anrufe getätigt. „Dadurch ist es uns gelungen, die Mountain Crew für heute Abend zu gewinnen.“ Pünktlich um 21 Uhr wird die „Boyband aus den Alpen“ also anstelle von „voXXclub“ den Rathausplatz rocken. Mit Songs wie „Ab auf die Piste“, „Octopus (100.000 Hände)“, „Expresso & Tschianti“ oder „Katharina“ wollen sie das Publikum begeistern.

©PG Studios Die Mountain Crew rockt heute Abend den Villacher Rathausplatz.

©Mountain Crew | Eine kleine Videobotschaft der Mountain Crew gibt es schon jetzt für euch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2024 um 12:44 Uhr aktualisiert