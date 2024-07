Verletzt: Mann schoss sich selbst in die Hand

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 12:36 / © jacqueline macou/Pixabay

Am Montagmorgen, dem 29. Juli, erlitt ein 64-jähriger Pongauer Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wollte kurz nach 6 Uhr in St. Martin im Bezirk St. Johann im Pongau mit umgehängtem Gewehr seinen Hochsitz verlassen. Dabei berührte er ungewollt den Abzug, wodurch sich ein Schuss löste und ihn an der Hand traf. Der Pongauer wurde vom Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins UKH gebracht. Es liegt kein Verdacht auf Fremdverschulden vor.

