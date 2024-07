Große Trauer: ORF-Urgestein nach langer Krankheit verstorben

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 13:44 / ©Pixabay

Nach langer Krankheit ist der Kärntner Journalist Reinhard Lorenz am vergangenen Montag verstorben. Das gab der Österreichische Rundfunk (ORF) heute bekannt, für den der Redakteur tätig war. Eingebracht hat er sich unter anderem in den Resorts Wirtschaft und Politik. Zudem gestaltete er das Technologieforum und das Projekt „Bachmann goes Europe“ mit.