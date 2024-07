Reisewelle hat das Wochenende fest im Griff: Hier staut es sich

Stau am Wochenende: Besonders betroffen werden Tirol, Salzburg, Oberösterreich und die Steiermark sein.

Stau am Wochenende: Besonders betroffen werden Tirol, Salzburg, Oberösterreich und die Steiermark sein.

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 13:54 / ©5 Minuten

Richtung Süden wird eine zweite Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemberg erwartet, aber auch die Rückreise Richtung Norden wird immer stärker werden. Besonders betroffen werden Tirol, Salzburg, Oberösterreich und die Steiermark sein. Hauptbelastet wird nach der Einschätzung des ÖAMTC wie gewohnt die Achse München – Salzburg – Villach – Karawankentunnel sein. Aber auch auf Innkreis (A8) und Pyhrn Autobahn (A9) werden Staus und Verzögerungen nicht ausbleiben.

Hier staut es sich Speziell auf diesen Abschnitten ist mit Verzögerungen und Staus zu

rechnen: West Autobahn (A1), Bereich Walserberg

Innkreis Autobahn (A8) zwischen Suben und Ort im Innkreis

Pyhrn Autobahn (A9), in Oberösterreich zwischen Inzersdorf und Klaus sowie in der Steiermark im Bereich Knoten St. Michael und vor dem Gleinalm Tunnel

Tauern Autobahn (A10), im gesamten Salzburger Abschnitt sowie in Kärnten vor den Tunnelbereichen

Karawanken Autobahn (A11), vor dem Karawanken Tunnel

Inntal Autobahn (A12), Grenze Kufstein

Fernpassstrecke (B179/B189), zwischen dem Inntal und Füssen

Seefelder Straße (B177) zwischen Scharnitz und Zirl

Verzögerungen in angrenzenden Regionen

Länger gedulden müssen sich Autoreisende laut ÖAMTC auch wieder anden Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien. So etwa amÜbergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von MarburgRichtung Zagreb, oder auch den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien. Verzögerungen und Staus sind in Bayern im Bereich Großes Deutsches

Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) zu befürchten. Auch im Kanaltal (A23) wird einiges los sein.