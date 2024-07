Greenpeace-Voting: LKW-Verteilerzentrum ist KÃ¤rntens „Betonschatz“

Im Rahmen einer Ausstellung präsentierte die Umweltorganisation „Greenpeace“ am Dienstag die neun Gewinnerprojekte der Initiative „Österreichs 9 Betonschätze“ im Wiener Museumsquartier. Über mehrere Wochen waren die Österreicher dazu aufgerufen, entsprechende Bauprojekte einzureichen. Über 400 langten letztendlich bei „Greenpeace“ ein. Mithilfe eines Publikumsvotings und bewertet durch eine Fachjury, wurden anschließend die finalen Gewinnerprojekte ermittelt. Dabei nahmen über 20.000 Menschen teil. In Kärnten landete das LKW-Verteilerzentrum LCAS-Nord auf Platz eins.

©Mitja Kobal / Greenpeace In der Nähe von Villach soll das LKW-Verteilerzentrum entstehen.

„Greenpeace“ verleiht Betonschatz-Trophäen

Im Anschluss an eine Ausstellung sollen Betonschatz-Trophäen an die Verantwortlichen der jeweiligen Bauprojekte gesendet werden. Greenpeace-Bodenschutzexpertin Melanie Ebner meint dazu: „Die rege Beteiligung und die große Aufmerksamkeit zeigen: Es wurden lange genug wertvolle Natur- und Ackerflächen zerstört – Österreich hat die Nase voll von sinnlosem Zubetonieren und Asphaltieren.“ Greenpeace fordert die Landesregierungen nun auf, endlich Maßnahmen gegen den übermäßigen Bodenverbrauch zu ergreifen.

GRÜNE Kärnten zu Greenpeace-Voting

„Das geplante LKW-Verteilerzentrum LCAS-Nord im Raum Villach ist das beste Beispiel für die Betonierwut, die wir leider auch in Kärnten erleben“, kritisiert in der Folge auch Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer (GRÜNE) den stetig fortschreitenden Bodenverbrauch. Villachs Gemeinderätin Karin Herkner (GRÜNE) engagiert sich in ihrer Funktion gegen den Bau des Logistikcenters und betont: „Wenn wir unser Zuhause weiterhin in einer lebenswerten Stadt, in einem lebenswerten Land vorfinden möchten, darf nicht einfach so auf den Naturschutz gepfiffen werden. Das ist einer Klimapionierstadt nicht würdig.“ Verantwortlich für Raumordnung und Bodenschutz seien die Länder. Dementsprechend nimmt auch Voglauer die Landesregierung in die Pflicht, Bodenschutz zur Priorität zu erklären und wirksame Maßnahmen zu setzen.