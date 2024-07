Junge (16) verletzt: Autolenkerin leistet Erste Hilfe

Am heutigen Mittwoch, dem 31. Juli, fuhr ein 16 Jahre alter Junge mit seinem Kleinmotorrad auf der Landesstraße L4 von Krumbach in Richtung Doren. Gegen 7.25 Uhr geriet der Lenker mit seinem Motorrad in Zwing aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben und dort gegen die Böschung. Eine nachfolgende Autolenkerin leistete sogleich Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 16-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen. Der Bursch erlitt vermutlich schwere Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2024 um 14:47 Uhr aktualisiert