Unwettergefahr? So wird das Wetter bis Sonntag in der Steiermark

Das Wetter in der Steiermark bessert sich immer weiter, zum Wochenende hin.

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 14:47 / ©5 Minuten

Am heutigen Mittwoch, den 31.Juli bleibt es in der Steiermark eher trocken, die Temperaturen bewegen sich um sommerlich warme 32 bis 33 Grad. Die Unwettergefahr bleibt zur Zeit eher in Westösterreich.

Es bleibt unbeständig

Morgen, Donnerstag und auch an den Folgetagen treten vereinzelte Regenschauer auf, vor allem aber nachmittags und abends. Es ist also mit keiner dauerhaften Unwettergefahr zu rechnen, „doch es wird unbeständig“, so Christian Behsl von GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Es ist mit Temperaturhöchstwerten von bis zu 30 Grad zu rechnen, im Südosten wird es jedoch kühler.

Geringe Unwettergefahr

Das ganze Wochenende über gehen die Temperaturen teils stark zurück, man kann sich also auf eher erfrischende 24-28 Grad über die Steiermark verteilt, einstellen. Die Unwettergefahr ist weiterhin rückläufig, es ist also mit keinen starken Gewittern zu rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2024 um 15:06 Uhr aktualisiert