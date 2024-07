„Gefahr gebannt“: Kaputte Bäume in Anton-Kleinoscheg-Straße entfernt

Immer wieder erreichten Klubobmann Mag. Alexis Pascuttini und den Korruptionsfreien Gemeinderatsklub Beschwerden der Anrainer, in denen von hängenden Ästen, Sträuchern und Bäumen erzählt wird. Die zahlreichen teils starken Unwetter sollen die Situation zusätzlich verschlimmert haben. Vor allem in der Anton-Kleinoscheg-Straße in Gösting gebe es zahlreiche alte Bäume, bei welchen nach den letzten Unwettern nun Äste herabhängen und diese somit eine Gefahr für Fußgänger aber auch Autofahrer darstellen.

Bäume in der Anton-Kleinoscheg-Straße

KFG-Klubobmann Pascuttini brachte daher in der letzten Gemeinderatssitzung eine Initiative im Gemeinderat ein, in der er einerseits eine Evaluierung der Gefahrensituationen durch herabhängende Äste gefordert hatte und andererseits wissen wollte, welche Maßnahmen konkret ergriffen werden. Nun wurden die ersten Gefahrenstellen entschärft, denn in der Anton-Kleinoscheg-Straße wurden bereits die ersten gefährdeten Äste entfernt. „Es freut mich sehr, dass meine Initiative und somit die Anliegen zahlreicher Bürger ernst genommen wurden und damit begonnen wurde, die ersten herunterhängenden – und somit gefährlichen – Äste in der Anton-Kleinoscheg-Straße entfernt wurden. Außerdem wurde ein Baum komplett entfernt. Es bleibt aber noch einiges zu tun, da das leider nicht die einzigen betroffenen Bäume sind! Ich hoffe, die Stadt Graz nimmt ihre Verpflichtungen, die Bürger zu schützen ernst, und entfernt gemeinsam mit der Landesstraßenverwaltung alle betroffenen Äste“, so Pascuttini abschließend.