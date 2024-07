Weitere Bakterien gefunden: Hier solltest du nicht in der Sattnitz baden

Nachdem am 26. Juli 2024 eine Grenzwertüberschreitung von Enterokokken im Bereich der Grünanlage St. Ruprecht-Schrödingerstraße festgestellt wurde, gibt es nun auch eine Grenzwertüberschreitung an der Badestelle im Bereich der Einmündung des Rekabaches. Auch in diesem Bereich wird daher ein Baden in der Sattnitz derzeit nicht empfohlen.

Empfehlung weiterhin aufrecht

Weiterhin aufrecht bleibt die Empfehlung im Bereich der Grünanlage St. Ruprecht-Schrödingerstraße nicht in der Sattnitz zu baden. Die Grenzwertüberschreitung von Enterokokken ist nach wie vor auch an dieser Stelle gegeben. Enterokokken sind Verunreinigungen, die von Menschen oder Tieren verursacht werden. Begünstigt wird die Verunreinigung durch die derzeit vorherrschende warme Wetterlage.

Messstellen an der Sattnitz auf sechs Standorte erweitert

Als Sofortmaßnahme seitens der Stadt werden vor Ort Informationstafeln aufgestellt. Das Ordnungsamt wird verstärkt anwesend sein, um die Badegäste an diesen öffentlichen Badestellen auf die Grenzwertüberschreitung hinzuweisen. Zusätzlich hat das Gesundheitsamt die Messstellen an der Sattnitz von zwei auf sechs Standorte erweitert.