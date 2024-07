Bub (7) taucht unter und nicht mehr auf: Erfolgreich reanimiert

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 16:23 / ©BM Florian Scherwitzl, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land

Der Bub wurde durch zwei zufällig anwesende, nicht im Dienst befindliche Intensivpfleger sowie zwei Sanitätern vom Roten Kreuz Bad Hall reanimiert. Die Einweisung des Notarzthubschraubers Martin 3 wurde von der Polizei im Bereich des Volleyballplatzes eingewiesen. Die 37-jährige Mutter war mit ihren drei Kindern und Bekannten im Schwimmbad, wobei der 7-jährige Sohn, welcher bereits 2 Schwimmkurse absolvierte freischwimmen konnte. Sie und ihr Sohn befanden sich gemeinsam im Becken und er schwamm ohne Schwimmhilfe, weil er das Schwimmen üben wollte. Während des Schwimmens taucht er sehr gerne. Plötzlich tauchte Maximilian nicht mehr auf, er machte keine ordentliches Tempo mehr. Folgedessen zog ihn die Mutter sofort aus dem Wasser heraus, zu diesem Zeitpunkt sei sein Körper schlapp gewesen.

Erfolgreiche Reanimation von Intensivpfleger

Zwei in der Nähe befindliche Intensivpfleger eilten der Mutter zur Hilfe und begannen mit der Reanimation des Buben. Durch den eingetroffenen Notarzt wurde der Bub intubiert und folglich so weit stabilisiert, sodass er mittels Martin 3 in den MedCampus 4 nach Linz geflogen werden konnte.