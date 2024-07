Erstes Konzert: Hollywood-Star Kiefer Sutherland zu Gast in Graz

Den meisten dürfte er als Jack Bauer in der Serie „24“ oder aus Filmen wie „Stand by Me“, „The Lost Boys“ oder „Flatliners“ bekannt sein. Nach Graz führt ihn allerdings seine Europatour als Musiker: Für sein erstes Konzert in Graz gastiert Kiefer Sutherland heute um 19 Uhr im p.p.c. und bringt mit seiner Band feinsten Country-Rock auf die Bühne.

Eintrag ins goldene Buch der Stadt

Vor seinem Auftritt am Abend besuchte der Hollywood-Star noch das Rathaus, wo er sich mit einer Zeichnung im Goldenen Buch der Stadt Graz verewigte. Während seiner kurzen Fahrt von der Konzertlocation in die Innenstadt zeigte sich Sutherland begeistert von Graz: „Normalerweise bekomme ich nicht viel von den Städten zu sehen. Aber dieses Mal gehen wir zu Fuß zurück, weil es so schön ist!“, so Sutherland.

Vor Ort wurde er von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Kulturstadtrat Günter Riegler empfangen, die beide große Fans der Serie „24“ sind: „Als Fan der ersten Stunde freue ich mich ganz besonders, Kiefer Sutherland bei uns im Rathaus begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Ehre, dass sich der Hollywood-Star ins Goldene Buch der Stadt Graz einträgt“, so Vizebürgermeisterin Schwentner. Stadtrat Riegler ergänzte: „Kiefer Sutherland ist ein großartiger Schauspieler – viele wissen gar nicht, dass er auch ein großartiger Musiker ist. Ich freue mich, dass er zu Gast in unserer Stadt ist und sich im Goldenen Buch verewigt.“

Von der Leinwand auf die Bühne

Kiefer Sutherland wurde am 21.12.1966 in London geboren. Seinen Durchbruch als Schauspieler erzielte er 1984 mit dem Film „The Bay Boy“, für den er mit dem Genie Award (das kanadische Pendant zum Oscar) ausgezeichnet wurde. Seine wohl bekannteste Rolle ist jedoch die des Federal Agent Jack Bauer in der erfolgreichen Actionthriller-Serie „24“, für die er einen Golden Globe und einen Emmy erhielt. Auch mit seinem berühmten Vater, der kürzlich verstorbenen Filmlegende Donald Sutherland, stand er mehrmals vor der Kamera. Zudem ist Sutherland immer wieder als Fernsehproduzent und Regisseur tätig. Neben seiner schauspielerischen Karriere widmet sich Kiefer Sutherland als Produzent und Sänger der Musik. Zusammen mit Musikerkollegen und Freund Jude Cole gründete er 2002 das Independent-Label Ironworks. Sein Debüt-Album „Down in a Hole“ wurde 2016 von Kritikern gefeiert, in den nächsten fünf Jahren folgten die Alben „Reckless and Me“ und „Bloor Street“. Auf seinen Tourneen spielte er ausverkaufte Shows und begeisterte zahlreiche Festivalbesucher mit seinen Konzerten. Derzeit ist er mit der „Chasing the Sun Tour 24“ in Europa unterwegs.