Große Neuerung bei Spar: Das ändert sich jetzt in den Filialen

SPAR hat nach einer umfangreichen Testphase den Roll-out von multicolor smart electronic shelf labels (ESL) gestartet. Das bedeutet, es wird in Zukunft digitale Preisschilder in den Filialen geben. Die neuen elektronischen Regaletiketten stellen die digitale Preisauszeichnung sicher. Bis Ende des Jahres werden 200 SPAR-Märkte, darunter auch zahlreiche SPAR-Kaufleute, mit ESL ausgestattet.

Spar-Filialen bekommen digitale Preisschilder

Die neuen elektronischen Schilder sollen für einen effizienteren und erleichterten Arbeitsalltag für Filialmitarbeiter sorgen. Zuvor mussten diese die Preisschilder einzeln austauschen und adaptieren. „Gerade bei so einem sensiblen Bereich wie Preisauszeichnung bei Lebensmitteln bedarf es besonderer Sorgfalt bei der Wahl der Technologie“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch und ergänzt: „Wir haben daher lange getestet und sind stolz darauf, dass wir unseren Kund:innen und Mitarbeiter:innen eine innovative und zukunftsweisende Lösung anbieten können. Die elektronischen Regaletiketten sind ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung unseres Unternehmens und ein Zeichen für unsere Qualität sowie unseren Service.“

©SPAR/Fischler | PAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch und die SPAR-Mitarbeiter:innen freuen sich über den Start der ESL-Offensive bei SPAR ©SPAR/Neumayr/Christian Leopold | Die elektronischen Regaletiketten wurden bereits im SPAR-Gründermarkt in Kufstein oder dem EUROSPAR in Eugendorf installiert. Bis Jahresende sollen in über 200 Märkten die Preise digital ausgezeichnet sein. ©SPAR/Neumayr/Christian Leopold | SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch und Alexander Hahn, VP Sales & Country Manager DACH bei VusionGroup.

Entlastung für Mitarbeiter, Genauigkeit für Kunden

Eingesetzt werden die innovativen mehrfarbigen intelligenten elektronischen Regaletiketten (ESLs) der VusionGroup und der VusionCloud. Mit diesen wird es möglich sein, genaue Produkt- und Preisdaten in Echtzeit bereitzustellen. Während die Konsumenten jederzeit von genauen Preisen profitieren, die auf den ESLs angezeigt werden, werden die Mitarbeiter entlastet. „Mit den 4-farbigen ESLs bieten wir unseren Kunden genaueste Preis-, Werbe- und Produktinformationen. Unsere Mitarbeiter haben jetzt die perfekte Lösung, um Regale schnell aufzufüllen und Informationen zum Artikel jederzeit abzurufen. Dadurch bleibt mehr Zeit für unsere Kunden“, freut sich SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.

Wo kaufst du gerne ein? Spar Hofer Billa BillaPlus Lidl MPreis Metro Adeg Bei mehreren Supermärkten Nirgends Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Einige Filialen sind schon „digital“

Die intensive und über Jahre dauernde Testphase der ESL bei SPAR hat zu einer großen Portion IT-Eigenleistung geführt. „Wir haben in der Entwicklung beispielsweise gesehen, dass Mehl und Zucker, aber auch Flüssigkeiten elektronische Kontakte beschädigen können oder auch, dass ein an die Stromversorgung angeschlossenes System fehleranfälliger ist“, so Reisch zur Entwicklung. SPAR baut auf ein System auf Basis der VusionGroup mit spezifischen Komponenten, welche selbst bei SPAR entwickelt wurden. Die elektronischen Regaletiketten wurden bereits unter anderem im SPAR-Gründermarkt in Kufstein oder dem EUROSPAR in Eugendorf installiert. Bis Jahresende sollen in über 200 Märkten die Preise digital ausgezeichnet sein.