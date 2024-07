Verletzt durch Motorsäge: Baumschnittarbeiter ist im Krankenhaus

Ein 35 Jahre alter Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau war am 31.07., mittags, mit Baumschnittarbeiten in einem Park in der Gemeinde Dellach im Drautal beschäftigt. Dabei rutschte ihm die Motorsäge aus der Schnittführung, wodurch er sich selbst unbestimmten Grades verletzte. Er konnte noch selbst seinen Arbeitskollegen verständigen, der die Rettungskette in Gang setzte. Die Rettung brachte den Verletzten schließlich in das Bezirkskrankenhaus Lienz.