Vögel der Stadt: Bürger können an Vogelzählung teilnehmen

Jede Unterstützung Interessierter ist wichtig für das Ergebnis der breit angelegten Villacher Vogelforschung, die im vergangenen Herbst gestartet wurde. „Bäume, wie es viele in der Innenstadt gibt, sind nicht nur Schatten- und Sauerstoffspender sowie Luftreiniger“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Sie sind auch ein wichtiger Lebensraum für Vögel.“ Welche Arten und wie viele Exemplare es in der Villacher Innenstadt gibt, ist seit einigen Monaten Forschungsgegenstand. Stadt Villach und der Naturpark Dobratsch haben beschlossen, den aktuellen Vogelstand wissenschaftlich zu erheben.

Grüne Achse durch die Stadt

Alle Beobachtungen werden von den Ornithologen von BirdLife Kärnten geprüft und in einer Datenbank vermerkt. „Die Vögel leben nicht nur in den Parkanlagen der Innenstadt. Villach bietet viel Grünraum für die gefiederten Freunde an – von den Grünen Ecken bis zu den Schwammstadtbäumen“, berichtet Vizebürgermeisterin Katholnig weiters. Villach errichtet die sogenannte Grüne Achse durch die Innenstadt, die vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark verlaufen soll und im engsten innerstädtischen Bereich viel Lebensraum auch für diverse Vogelarten bieten wird. Das Forschungsprojekt, das über drei Jahren geplant ist, soll auch zeigen, wie sich die Schwammstadtbäume auf die Vogelpopulation in der Innenstadt auswirken werden.

Interessierte können mitmachen

Vizebürgermeisterin Katholnig ersucht alle Interessierten, sich an der groß angelegten Vogelforschung aktiv zu beteiligen. „Es ist nicht nur eine sehr spannende Aufgabe, die Beobachtungen liefern wertvolle Erkenntnisse zur Tier- und Vogelwelt sowie zur Biodiversität in der Innenstadt.“