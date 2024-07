Rekord-Juli: Hier war der Hitze-Hotspot in der Steiermark

Der Juli hat sich mit einer Abweichung von 2,1 Grad Celsius im Tiefland über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020 zum vierzehnten überdurchschnittlich warmen Monat in Serie entwickelt, in den Gipfelregionen waren es 2,0 Grad. „Das ergibt im Tiefland Platz zwei in der Reihe der wärmsten Juli-Monate der 258-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz fünf in der 174-jährigen Gebirgsmessreihe“, resümierte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria. In der Steiermark liegt auf dem ersten Platz Bad Ratkersburg mit 18 Tagen über 30 Grad. Den zweiten Platz teilen sich Hartberg, Fürstenfeld und Graz mit 14 Tagen über 30 Grad. Das absolute Maximum war in Bad Radkersburg mit 34,5 Grad am 10 Juli und die kälteste Nacht war gestern in Maria Zell mit 7,3 Grad, führt der Experte der Geosphere Austria an. Die ersten zehn in der Reihe der wärmsten Julis der Messgeschichte seit 1767 sind 2015, dann gleichauf 2006 und 2024, dann 1983, dann gleichauf 2013 und 1994, dann gleichauf 2022, 2010 und 1995, dann 2023 (Datensatz HISTALP-Tiefland).

Niederschlag

„Großteils sind wir hier unter dem Durchschnitt. In Mürzzuschlag bei den Unwettern in der Weststeiermark hatten wir überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Ansonsten sind wir von den Werten her unterdurchschnittlich, der einzige negative Ausreißer ist Fischbach, dort gab es nicht einmal den halben Juli Niederschlag, normalerweise sind wir hier auf 142 Liter, heuer nur auf 64 Liter“, merkt Kulmer an. In der österreichweiten Auswertung brachte der Juli 2024 um 23 Prozent weniger Niederschlag als ein durchschnittlicher Juli. Besonders im Osten war es stellenweise mit einer Abweichung von minus 50 bis minus 95 Prozent extrem trocken. In vielen Regionen brachte der Monat dagegen mit heftigen Gewittern sehr viel Regen in kurzer Zeit.

August Prognose

Auf die Frage von 5 Minuten, ob man denn schon etwas zum August sagen kann, merkt der Geosphere Experte an, dass die nächste Woche temperaturmäßig überdurchschnittlich wird, so auch soll es den ganzen August überdurchschittlich werden. Der Niederschlag wird durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittlich. Der August Durchschnitt bezüglich dem Niederschlag liegt zwischen 130 und 170 Liter. (APA/RED 31.7.2024)