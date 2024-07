Feuerbälle: Himmelsphänomen könnte jetzt fast jede Nacht entstehen

Dank mehrerer Sternschnuppenströme, die aktuell ihren Höhepunkt haben, könnte fast jede Nacht ein Feuerball am Himmel zu sehen sein.

Gleich zwei Mal haben sich Österreicher in den vergangenen Tagen über Feuerbälle am Himmel freuen dürfen. Diese Himmelsphänomene treten auf, wenn deutlich größere Objekte in die Erdatmosphäre eintreten als das bei Sternschnuppen der Fall ist. Apropos Sternschnuppen: Aktuell haben gleich mehrere ihren Höhepunkt, darunter die „Capricorniden- Sternschnuppen“, wie Erwin Filimon, Obmann des „Astronomischer Arbeitskreises Salzkammergut / Sternwarte Gahberg“ gegenüber 5 Minuten erklärt.

Was ist ein Feuerball / eine Feuerkugel? Bei einer Feuerkugel bzw. einem Feuerball handelt es sich um ein besonders helles Meteorereignis. Es handelt sich also um einen sehr hellen Meteor. Die Objekte, die diese Erscheinungen auslösen, sind deutlich größer als jene, die Sternschnuppen auslösen. Damit die Leuchterscheinung überhaupt erst entsteht, müssen diese Meteoroiden in die Erdatmosphäre eindringen.

Feuerbälle/-kugeln gehören möglicherweise zu Sternschnuppenstrom

Den absoluten Höhepunkt erreichen sie gar heute Nacht, am 31. Juli. Viele Sternschnuppen produzieren sie zwar nicht, dafür fast jede Nacht Feuerbälle. „Möglicherweise gehören die beobachteten Feuerkugeln zu diesem Sternschnuppenstrom“, so Filimon abschließend.