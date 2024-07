Fundraising-Aktion nach Covid-Erkrankung: Junge Frau (33) kann kaum aus Bett aufstehen

„Vor knapp zwei Jahren hat alles mit einer gewöhnlichen Covid-Erkrankung angefangen“, erzählte Clarissa S. gegenüber 5 Minuten. Die ursprünglich aus Wien stammende Wahl-Tirolerin war zu der Zeit 31 Jahre alt, gerade im Master-Studium Maschinenbau und arbeitete nebenbei für eine Firma in der Bauteilentwicklung für Wasserkraft. Nach wenigen Wochen bemerkte Clarissa, dass etwas nicht stimmt.

Verschiedene Erkrankungen

Ihr Zustand hat sich seit der Erkrankung nicht wirklich verbessert, sondern sogar verschlimmert. Sechs Monate später erhält sie die Diagnose „Long Covid“ in Verbindung mit chronischem „Fatigue-Syndrom“ und „Pots“, eine Erkrankung, bei der Patienten beim Wechsel in die aufrechte Körperlage an einem erhöhten Puls und an Benommenheit oder Schwindel leiden. Die Beschwerden lassen nach, wenn sich die Betroffenen hinlegen. „Nach der Impfung konnte ich noch alles machen. Die Probleme kamen erst mit der Covid Infektion“ berichtete Clarissa.

Alltägliche Aufgaben sind eine Herausforderung

Diese Krankheit lässt sie somit kaum mehr gehen oder stehen. Sie ermüdet nach der kleinsten Bewegung und alltäglichen Bewegungen, wie sich die Zähne zu putzen werden zur Höchstleistung. Ein Schock für die zumal sportliche Frau, die davor bis zu fünfmal die Woche aktiv war. Auch das Bewusstsein für die Krankheit fehle in der Gesellschaft, kritisiert sie. So sei sie sogar auf einen ignoranten Amtsarzt gestoßen, der ihr geraten habe, der Krankheit einfach „psychisch keine Beachtung zu schenken“.

Finanzielle Belastung

Als würden die Probleme rund um die Krankheit und ihrem sozialen Stigma nicht reichen, muss sich Clarissa S. neben der anstrengenden Behinderung nun auch mit der finanziellen Belastung auseinandersetzen: „Ich konnte erst Krankengeld beziehen“, schilderte sie, „das jedoch anschließend aufgrund der Maximaldauer von einem Jahr eingestellt wurde“. Auch die Krankenkasse zahle nur wenig, weder teure Therapien, noch Medikamente. Um sich über dem Wasser zu halten, arbeitet die 33-Jährige vom Bett aus ein paar Stunden die Woche für einen Klimaverein – auch, weil ihr die Umwelt am Herzen liegt, wie sie sagt. „Allein die Kosten der letzten beiden Monate für Medikamente und Blutbilder belaufen sich auf 1.500 Euro“, so die Beeinträchtigte.

Spendenaktion

Hoffnung auf Besserung versprechen verschiedene Therapien (etwa Sauerstoff-Therapie sowie Blutwäsche-Therapie) für die Spenden gesammelt werden. Ihr Bruder Jakob und seine Partnerin Anni haben aufgrund der finanziellen Notlage der Frau im Juni eine Fundraising-Aktion gestartet. Bereits 8.000 Euro an Spenden sind für die 33-Jährige zusammengekommen. „Ich bin berührt zu sehen, wie viele Menschen mir helfen wollen. Danke an jeden einzelnen von euch!“, zeigt sich die Wahl-Tirolerin gerührt. Ohne die Unterstützung von ihrem Partner, der Familie und Freunden – sowie großzügigen Spendern – würde es für die Frau heute nicht mehr allein gehen.

Ihr Anliegen für die Zukunft

Clarissa hofft demnächst auf einen Treppenlift, der der Frau einiges an Erleichterung bringen würde. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 20.000 Euro. Für die Zukunft ist es ihr ein Anliegen, dass die Gesellschaft anders mit dem Thema ihrer Behinderung umgeht, da es schließlich eine „unsichtbare Krankheit“ sei – von außen also nicht bemerkbar. Auch müsse das System verändert werden, um Krankheitsbetroffene so gut es geht zu unterstützen. Ihr bescheidener und gleichzeitig größter Wunsch: Eines Tages wieder mit ihrer Schwester hoch oben auf einem Berg stehen zu können und mit ihrem Freund zu tanzen.

©Clarissa S. | Clarissa war eine sehr sportliche Frau. ©Clarissa S. | Ein Vorher Bild von Clarissa beim Tanzen. ©Clarissa S. | Clarissa mit ihrer Familie. ©Clarissa S. | Clarissa sitzt im Rollstuhl. ©Clarissa S. | Ein Vorher-Nachher-Vergleich von Clarissa.

Spendenaktion Wer für Clarissa spenden möchte, der kann das über folgende Fundraising-Plattform machen: https://www.gofundme.com/f/rollstuhlpatientin-nach-covid19