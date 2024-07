„Mehr“ Geld für 110.000 Österreicher: Was sich 2025 nicht ändern wird

Warum das genau für Neupensionisten gut ist, dass sich eben nicht wirklich etwas ändert, erklärt etwa die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes und Seniorenrates, Ingrid Korosec, in einer Aussendung. Bereits gestern haben wir über die beschlossene Pensionserhöhung berichtet. Diese sollen genau um den gesetzlichen Anpassungsfaktor wieder erhöht werden, der sich in diesem Jahr vermutlich zwischen 4,5 und 4,7 Prozent bewegen wird, wie Experten schätzen. Mehr dazu in: Jetzt fix: Pensionen 2025 werden erhöht – so viel mehr bekommst du.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neupensionisten dürfen erleichtert sein

Aber gerade Neupensionisten werden bei einem Absatz erleichtert gewesen sein: Sowohl die Schutzklausel als auch die Aliquotierungsregelung werden nämlich verlängert bzw. ein Jahr länger ausgesetzt, womit rund 110.000 Personen, die jedes Jahr in Österreich in Pension gehen, theoretisch mehr Geld am Ende des Tages aufs Konto bekommen. Hätte man die Schutzklausel oder die Aliquotierung nämlich nicht verlängert bzw. ausgesetzt, würden vor allem jene Personen, die erst im Laufe des Jahres in Pension gehen, massiv benachteiligt sein.

Was bedeutet das nun für Neupensionisten? Die Schutzklausel sichert allen Neupensionisten, die im Jahr 2025 unter dem Jahr in Pension gehen, eine vollen Abgeltung auf den Pensionskonten, womit sie kein Geld verlieren. Das Aussetzen der Aliquotierungsregelung betrifft ebenfalls jene Personen, die unter dem Jahr in Pension gehen werden. Mit jedem Monat, das sie später in Pension gehen, würden sie nämlich 2026 eine geringere Pensionsanpassung bekommen. Das wurde nun eben für ein weiteres Jahr (bis 2026) ausgesetzt.

Seniorenbund „grundsätzlich zufrieden“

Korosec zeigt sich anlässlich der Maßnahmen im Pensionsbereich jedenfalls „grundsätzlich zufrieden“. Dabei will sie das Wort „Pensionsgeschenke“ gar nicht erst hören. Das seien nämlich „richtige und wichtige Maßnahmen, damit die Pensionen nicht an Wert verlieren“, heißt es in der Aussendung weiter. Dennoch fordert sie, dass weitere Maßnahmen folgen müssen – auch wenn wesentliche Forderungen des Seniorenbundes umgesetzt worden seien.

Weitere Maßnahmen im Pensionsbereich werden gefordert

„Der Auftrag für die nächste Bundesregierung sind weitere Maßnahmen im Pensionsbereich, wie die dauerhafte Aussetzung der Aliquotierung oder auch Pensionsanpassungen jenseits der Höchstbemessungsgrundlage. Außerdem ist ein Schließen der Lücke zwischen Ausgleichszulage und Armutsgrenze ebenfalls notwendig“, so Korosec abschließend.