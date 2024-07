Parkendes Auto fing in Völkermarkt plötzlich zu brennen an

Die Feuerwehr musste heute in Völkermarkt ein brennendes Auto löschen.

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 20:06 / ©5 Minuten

In Völkermarkt hat heute Nachmittag, am 31. Juli, das Auto einer 35-jährigen Frau zu brennen begonnen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand im Motorraum des geparkten Wagens schnell löschen, als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen, so die Polizei. Personen kamen bei dem Vorfall jedenfalls nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.