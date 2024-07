Tausende Euro weg: Kärntner wollte „offene Rechnungen“ begleichen

Bezirk Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 20:13 / ©Andrea Piacquadio/Pexels

Ein 74-jähriger Kärntner aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde am heutigen Mittwoch, den 31. Juli, Opfer von dreisten Betrügern. Auf seinem Handy hatte er zuvor noch eine Nachricht von seinem vermeintlichen Sohn erhalten. Dieser schrieb, dass der 74-Jährige offene Rechnungen für seinen Sohn begleichen solle. Daraufhin überwies der Kärntner auf das angegebene Konto in zwei Überweisungen mehrere tausend Euro, wie die Polizei berichtet. Erst als er seinen richtigen Sohn kontaktierte, bemerkte er den Betrug.