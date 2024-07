Feuer aus neuer Fritteuse: 165 Feuerwehrmänner löschen Wohnbrand

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 20:18 / ©5 Minuten

Ein 56-Jähriger aus St. Wolfgang, seine 26-jährige Schwiegertochter und seine 28-jährige Tochter samt deren Kindern beabsichtigten am 31. Juli 2024 gegen 12.50 Uhr Schnitzel in einer neuwertigen Fritteuse im Mehrfamilienhaus des 56-Jährigen zuzubereiten. Zu diesem Zweck wurde das Gerät, welches sich in der Speisekammer im 1. Stock befand, von der 28-Jährigen eingeschaltet. Als sie kurz darauf Nachschau hielt, schlugen bereits Flammen aus der der Fritteuse.

Brand konnte nicht eigenständig gelöscht werden

Eine starke Rauchentwicklung war bereits gegeben. Der 56-Jährige versuchte den Brand mit einem 6-Liter Pulverlöscher abzulöschen, wobei er beim Betreten der Speisekammer den Vollbrand der Speisekammer feststellen musste. Die anwesenden Personen ergriffen daraufhin die Flucht, wobei sich bis zum Eintreffen der FF der Brand über den zweiten Stock und den Dachstuhl ausgebreitet hat. Bei dem Objekt handelt es sich Großteils um ein aus Holz gebautes Haus. Insgesamt standen etwa 165 Mitglieder der FF mit 32 Fahrzeugen im Einsatz. Erst gegen 17.30 Uhr wurde vom Einsatzleiter der FF „Brand aus“ gemeldet. Es wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht erhoben werden.