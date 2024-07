Angst vor Dieben: Polizei „versteckt“ wieder Kennzeichentafeln

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 20:28 / ©Manfred Wrussnig

Polizeiautos ohne Kennzeichen bzw. mit den Kennzeichentafeln im Autoinneren gibt es auch in diesem Jahr am Villacher Kirchtag wieder zur Genüge zu sehen, wie ein aufmerksamer 5 Minuten-Leser gegenüber 5 Minuten erklärt. Wieso aber „verstecken“ die Polizisten am und um das Kirchtagsgelände ihre Kennzeichentafeln?

Polizei-Kennzeichen als kostenloses Souvenir

Das hat einen einfachen Grund: Bei mehreren hunderttausenden Besuchern finden sich immer ein, zwei, die der Polizei das Kennzeichen abnehmen und es – quasi als kostenloses Souvenir, wenn sie nicht erwischt werden – mit nach Hause nehmen wollen. Diesen dreisten Dieben hat die Polizei jedoch schon in den Vorjahren den Hahn zugedreht. „Alle Jahre versuchen diese Falotten, welche zu klauen“, brummte ein Polizeibeamter in der Vergangenheit verärgert auf Anfrage von 5 Minuten.

Nicht bekannt, wie viele Kennzeichen davor gestohlen wurden

Sowohl 2022 als auch 2023 haben wir davon berichtet, dass die Kennzeichen nun in den Autos auf dem Armaturenbrett sind und nicht mehr draußen, wo sie eigentlich hingehören. Wie viele Kennzeichen gestohlen wurden, bevor die Draustadt-Polizisten diese Order erhalten haben, ist nicht bekannt.