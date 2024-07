Schwer verletzt: Motorradfahrer (44) über Auto geschleudert

Ein 44-jähriger Ungar war heute Nachmittag, gegen 16.45 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Nockalmstraße (Gemeinde Bad Kleinkirchheim) unterwegs, als er in einer Kurve zu weit in die Mitte geriet. Daraufhin krachte er frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 29-jährigen Deutschen. Der Motorradlenker wurde in weiterer Folge erst gegen die Windschutzscheibe, danach über das Auto geschleudert. Er kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen.

Arzt versorgte Schwerverletzten

Zufällig kam allerdings ein Arzt nach, der ihn gleich versorgte. Der 44-Jährige wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Wie die Polizei berichtet, musste die Nockalmstraße wegen der Unfallerhebungen für rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.