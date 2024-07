Kleintransportfahrer übersieht Fußgängerin: Schwerverletzt

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 20:59 / ©Thomas Kaiser

Am 31. Juli 2024, gegen 11.20 Uhr, lenkte ein 21-jähriger Österreicher einen Kleintransporter in Sillian von einem Parkplatz rückwärts auf die Drautalbundesstraße und stieß dabei mit dem Fahrzeugheck gegen eine auf der Fahrbahn befindliche ältere Fußgängerin, die der Lenker offensichtlich übersehen hatte. Die Frau stürzte zu Boden und wurde vom Fahrzeug überrollt, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Nachdem die Identität der Frau bislang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, sind weitere Ermittlungen dazu erforderlich.