Felsstück bricht aus: Kletterer stürzt mit Rücken auf Felsvorsprung

Am 31. Juli 2024 kletterte ein 31-jähriger deutscher Kletterer mit seiner 30-jährigen deutschen Kletterpartnerin am Wilden Kaiser die Kletterroute „Christaturm neue Ostwand“ (Gemeindegebiet Kirchdorf i. T., Schwierigkeitsgrad UIAA-7). Als sich der 31-Jährige gegen 13.00 Uhr im Vorstieg der 6. Seillänge befand, brach auf einer Seehöhe von etwa 2.050m plötzlich ein ca. 20cm großes Felsstück aus und der Mann stürzte nach hinten. Eine zuvor vom Kletterer gelegte mobile Zwischensicherung konnte den Sturz nicht halten, sodass der Mann zunächst mit dem Rücken auf einem Felsvorsprung aufschlug und in weiterer Folge in die Standsicherung seiner Kletterpartnerin stürzte. Aufgrund der Verletzungen setzte die Kletterpartnerin einen Notruf ab. Beide Kletterer wurden folglich von der Besatzung des Notarzthubschraubers per Tau geborgen. Der unbestimmten Grades verletzte Kletterer wurde anschließend in das Bezirkskrankenhaus St. Johann i. T. verbracht. Die Kletterpartnerin blieb unverletzt.