Wetterwarnung für ganz Kärnten: Das erwartet uns am Donnerstag

Vor allem am Nachmittag drohen in Kärnten am Donnerstag wieder Gewitter - auch Unwetter sind möglich.

Vor allem am Nachmittag drohen in Kärnten am Donnerstag wieder Gewitter - auch Unwetter sind möglich.

Veröffentlicht am 31. Juli 2024, 21:41 / ©Alina He

Während es am Vormittag noch recht sonnig sein wird in Kärnten am Donnerstag, entstehen am Nachmittag schon bald größere Quellwolken. Aus diesen bilden sich dann auch einige Regenschauer und Gewitter mit Schwerpunkt über den Bergen.

Findest du, dass extreme Wetterphänomene zugenommen haben? Ja, das Wetter ist verrückt geworden. Nein, so was hat es schon immer gegeben. Dazu habe ich keine Meinung. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Unwettergefahr steigt in Kärnten an

„Später ist verbreitet gewittrigen Schauern zu rechnen. Im Klagenfurter Becken kann es bis zum Abend trocken bleiben“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Im Verlauf des Tages werden die Temperaturen auf bis zu 27 bis 31 Grad ansteigen – es wird also schwül-warm. Selbst die Unwettergefahr wird am Donnerstag in Kärnten wieder ansteigen. Mehr dazu hier: Unwettergefahr in Kärnten steigt am Donnerstag wieder an.