Freunde schlugen Alarm: Von 20-Jährigem fehlte jede Spur

Gesucht wurde sowohl am Drauufer, als auch im Wasser.

Gesucht wurde sowohl am Drauufer, als auch im Wasser.

Veröffentlicht am 1. August 2024, 05:58 / ©Wasserrettung Kärnten

Weil ein 20-Jähriger nach dem Urinieren unter einer Draubrücke nicht mehr zu seinen Freunden zurückgekehrt ist, wandten diese sich an eine Polizeistreife in Villach. Da ein Unfall befürchtet wurde, sind in der Folge mehrere Polizeistreifen zur Suche angefordert worden. „Ebenso wurden die Feuerwehr mit Boot und die Wasserrettung alarmiert“, heißt es seitens der Beamten.

Halbe Stunde später folgte die Entwarnung in Villach

Gesucht wurde sowohl am Ufer, als auch im Wasser. Eine halbe Stunde später konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der 20-Jährige war die ganze Zeit über in der Wohnung seiner Freundin gewesen.