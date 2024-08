Mure zog Spur der VerwÃ¼stung: ArlbergstraÃŸe gesperrt

Am Donnerstagmorgen soll eine erste Sichtung und Beurteilung der Situation durch einen Geologen erfolgen, teilt man seitens der Polizei mit. Erst dann seien seriöse Schätzungen über die Dauer der Straßensperre möglich.

Mure blockiert Verbindung von Tirol nach Vorarlberg

Aufgrund der derzeitigen Sperre des Arlberg-Straßentunnels ist die Verbindung von Tirol nach Vorarlberg und umgekehrt aktuell nur über Lech/Zürs oder durch großräumige Umfahrungen möglich. „Zur Vermeidung massiver Verkehrseinschränkungen wurden in Tirol entsprechende Verkehrsmaßnahmen in Kraft gesetzt“, so die Beamten. Unter anderem werden alle LKW und Sattel-KFZ mit einer Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen seit 5.00 Uhr früh auf der A12 Inntal-Autobahn auf den Parkplatz Kronburg im Gemeindegebiet von Schönwies ausgeleitet. „Es dürfen derzeit nur solche LKW weiterfahren, die als Be- oder Entladeort die Gemeinden bis St. Anton am Arlberg oder Italien zum Ziel haben“, erklärt man abschließend.