35-Jähriger musste nach Fahrradsturz in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Veröffentlicht am 1. August 2024, 07:18 / ©A. Zapfl | Rotes Kreuz Stmk.)

Zwei Ersthelfer waren rasch an der Unfallstelle und setzten die Rettungskette in Gang. Sie betreuten den Verletzten bestens bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war der Fahrradfahrer ansprechbar.

Radfahrer trug keinen Helm

Er trug beim Sturz keinen Helm, was Kopfverletzungen zur Folge hatte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste er vom Notarztteam vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Für den raschen und schonenden Abtransport wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 17 nachalarmiert. Das Team des Notarzthubschraubers transportierte den verletzten Weststeirer in stabilem Zustand ins Universitätsklinikum Graz. Die Polizei war zur Unfallaufnahme und Absicherung ebenfalls vor Ort.

Rotes Kreuz mahnt: Auch Erwachsene sollen unbedingt einen Helm tragen

„Das Rote Kreuz weist mit Nachdruck darauf hin, dass auch Erwachsene unbedingt einen Helm beim Fahrradfahren oder bei anderen Sportarten tragen sollten. So können im Fall von Stürzen schwerwiegende und folgenschwere Kopfverletzungen reduziert oder sogar verhindert werden“, heißt es abschließend.