Tödlicher Motorradunfall: 28-Jähriger verstarb noch am Unfallort

Der Motorradfahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Hebalmstraße (L606) von Deutschlandsberg, Steiermark, in Richtung Kärnten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er auf das Bankett und stürzte in eine Regenabflussrinne. In der Folge prallte der 28-Jährige gegen einen Strommasten.

Erste-Hilfe-Maßnahmen ohne Erfolg

Ein sofort hinzueilender Zeuge begann mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen und versuchte, den Verunglückten zu reanimieren. Diese Bemühungen wurden von den alarmierten Rettungskräften – darunter der Rettungshubschrauber C12, die Feuerwehr Kloster und zwei Polizeistreifen – fortgesetzt, blieben jedoch erfolglos. Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort.

Zweiter tödlicher Motorradunfall in dieser Woche

Der tragische Vorfall ist bereits der zweite tödliche Motorradunfall innerhalb dieser Woche in der Steiermark. Am Montagabend, dem 29. Juli 2024, kam ein 24-jähriger Leibnitzer im Bezirk Leibnitz ebenfalls ums Leben. Die steirische Unfallstatistik verzeichnet nun insgesamt 37 Verkehrstote für dieses Jahr. Die Zahlen entsprechen weitgehend dem Niveau der Jahre 2022 (43) und 2023 (37).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 07:37 Uhr aktualisiert