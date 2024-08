Tropennächte in Kärnten: So war der Juli

Aber nicht nur in Klagenfurt wurden Rekorde gebrochen, insgesamt in Kärnten war dieser Juli um 2,5 Grad wärmer als der Durchschnitt in der Messperiode 1990 bis 2020. „In Klagenfurt waren nur 14 Tage über 30 Grad, obwohl wir den wärmsten Juli in der Messgeschichte hatten, es war einfach durchgehend warm. Der Rekord von 2015 liegt bei 17 Tagen. In Ferlach hatten wir 20 Tage über 30 Grad, das entspricht dem Rekord von 2010, da waren es auch 20 Tage.“, so Alexander Hedenig von der Geosphere Austira.

Interessant

„Sechs Tropennächte gab es in der Klagenfurter Innenstadt und am Klagenfurter Flughafen gab es keine Tropennacht. Das liegt daran, dass es in der Stadt langsamer abkühlt als am Flughafen, wo es mehr freie Flächen gibt. Tropennächte sind Nächte, wo die Temperatur nicht unter 20 Grad geht, diese wurden an der Station HTL Lastenstraße in Klagenfurt gemessen“, so Hedenig.

Niederschlag

Auf die Frage von 5 Minuten, wie es denn mit dem Niederschlag im Juli ausgesehen hat, merkte Geosophere an, dass es lokale Starkregenereignisse im oberen Lavanttal oder auch in der Innerkrems gab wo circa 60 Millimeter innerhalb von zwei Stunden gemessen wurden. In Weitenfeld gab es im Juli 30 Prozent mehr Niederschlag im Vergleich zur Periode 1990 bis 2020. Flächendeckend gab es wenig Niederschlag. Das sieht man auch an den Grundwasserspiegeln, die von einem hohen NIveau auf ein mittleres Niveau gingen. Im Durchschnitt hat es weniger Niederschlag in Kärnten gegeben, dadurch ist Grundwasserspiegel zurückgegangen. In der österreichweiten Auswertung brachte der Juli 2024 um 23 Prozent weniger Niederschlag als ein durchschnittlicher Juli. Besonders im Osten war es stellenweise mit einer Abweichung von minus 50 bis minus 95 Prozent extrem trocken. In vielen Regionen brachte der Monat dagegen mit heftigen Gewittern sehr viel Regen in kurzer Zeit.

Prognose August

Es bleibt sommerlich warm. Am kommenden Wochenende sollen es aber keine 30 Grad werden, eher 26 und 27 Grad. Ab nächster Woche kommt das nächste Hochdruckgebiet auf uns zu, dann steigt die Temperatur an. Anfang August wird es hochsommerlich warm. „Die 30 Grad Grenze wird noch öfters überschritten werden. Es wird wahrscheinlich weiterhin nur regional zu Niederschlag kommen, der verbreitete Niederschlag ist eher unwahrscheinlich, aber im Zuge von Gewittern und Schauern kann es lokal zu Niederschlag kommen. Anfang August ist nicht mit großem Niederschlag zu rechnen, wie im Vergleich zum letzten Jahr. Gewitter sind immer wieder möglich aber keine größeren Niederschlagsmengen. In Summe bleibt es im August beim hochsommerlichen Wetter mit sommerlichen Wärmegewittern“, führt Alexander Hedenig von der Geosphere Austria aus. (APA/RED 31.7.2024)