900 Sportler messen sich bei 3D-Bogensport-WM in Moosburg

Von 2. September bis 7. September werden die 3D Archery World Championships der International Archery Association in der Gemeinde Moosburg ausgetragen. Am Dienstag, dem 30. Juli, präsentierten Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Landesportdirektor Arno Arthofer und Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP) das Programm der internationalen Titelkämpfe. An dem Wettbewerb werden rund 900 Sportler aus 18 Nationen teilnehmen.

Ausgezeichneter Ruf in der internationalen Borgensportszene

Kaiser verwies auf die Bedeutung von internationalen Großveranstaltungen für das Sportland Kärnten. Die verschiedenen Meisterschaften, die in Kärnten ausgetragen werden, zeigen die Vielseitigkeit. Wie vor wenigen Wochen die Bogensport-Europameisterschaft in Bad Kleinkirchheim. Der ausgezeichnete Ruf in der internationalen Bogensportszene ist den erfolgreichen Sportlern zu verdanken. Aber auch den ehrenamtlichen Funktionären, die sich in den Sportvereinen engagieren.

Wichtiger Mittelpunkt für Tourismus

Die internationalen Sportveranstaltungen sind ein wichtiger Mittelpunkt für das Tourismusland Kärnten. „Sportgroßveranstaltungen, wie die 3D-Bogensportweltmeisterschaft, tragen dazu bei, die touristische Nebensaison zu beleben. Wir haben gewonnen, wenn die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Familien zum Urlauben nach Kärnten kommen“, erklärte Schuschnig.

Programm der Meisterschaft

„Es freut mich, dass die Veranstaltung diesmal Schlosswiese ausgetragen wird, die vor wenigen Jahren von der Gemeinde erworben wurde“, erläuterte der Bürgermeister. Veranstalter Charly Egger präsentierte als amtierender Weltmeister das Programm der Weltmeisterschaft. Die Wettkämpfe werden auf fünf unterschiedlichen Parcours, auf denen jeweils 28 Zielfiguren aufgestellt sind, ausgetragen. Pro Zielfigur werden drei Pfeile abgeschossen. Die Finalrunden finden auf der Schlosswiese statt.