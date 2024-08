Kampf um das Blaues Band vom Faaker See geht in die 59. Runde

Faak am See

Diesen August ist es bereits die 59. Auflage des Schwimmbewerbs, der nach Harald Baders tragischen Tod eingeführt wurde. Er war eines der ersten Mitglieder der Wasserrettung Faaker See. Ursprünglich wurde es ihm zu Ehren und als finanzielle Unterstützung für die Hinterbliebenen von seinen Kameraden veranstaltet. Mittlerweile ist es als „Blaues Band vom Faaker See“ zu einer der größten Schwimmveranstaltungen Kärntens geworden und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Einheimischen und Urlaubsgästen.

Bezwinge den See

Jeden ersten Sonntag im August nehmen über 100 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen an dieser 750 Meter langen Seeüberquerung teil. Die Schwimmstrecke verläuft zwischen der Faaker-See-Insel und dem Gemeindestrandbad Faak. Die Organisation und Durchführung erfolgt von den ehrenamtlich tätigen Rettungsschwimmern der Wasserrettung Faaker See. Mitmachen kann jeder, der in der Lage ist, die 750 Meter schwimmend zurückzulegen. Die Einteilung erfolgt nach Altersklassen und Geschlecht.

©ÖWR Faak/E.Rassinger Die Schwimmer müssen 750 Meter bewältigen.

So erfolgt die Anmeldung

Die Anmeldung ist online oder am Wettkampftag vor der Badekasse möglich. Die Online-Voranmeldung ist über folgenden Link möglich: https://my.raceresult.com/269299/registration. Für all jene, die sich nicht vorab registriert haben, ist die Anmeldung am Tag der Veranstaltung ab 8 Uhr beim ÖWR-Stand vor der Badekasse möglich. Alle Schwimmer, die sich online bereits angemeldet haben, werden ersucht, bis 9 Uhr beim ÖWR-Stand vorbeizukommen, um die Anmeldung abzuschließen. Das Nenngeld beträgt € 10,–. Der Eintritt ins Strandbad ist am Veranstaltungstag für alle Schwimmer frei.