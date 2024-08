Millionen-Projekt: An der Glan nutzen Fische bald eine Umleitung

Ein 250 Meter langes Umgehungsgerinne soll an der Glan entstehen.

Ein 250 Meter langes Umgehungsgerinne soll an der Glan entstehen.

Veröffentlicht am 1. August 2024, 08:11 / ©Montage: LPD Kärnten / Wajand & Canva

Hintergrund des Bauvorhabens sei eine in den 70ern – im Zuge der Glanregulierung – errichtete Sohlstufe. Diese letzte Barriere für Fischdurchgängigkeit habe eine Absturzhöhe von in etwa einem Meter, schildert Kärntens Wasserreferent Daniel Fellner (SPÖ). Über ein 250 Meter langes Umgehungsgerinne soll diese Sohlstufe nun passierbar gemacht werden. Gleichzeitig werde dabei, so erläutert der Landesrat, zusätzlicher Gewässerlebensraum geschaffen.

Barriere an der Glan wird umbaut

Das Umgehungsgerinne soll dabei auf der rechten Uferseite der Glan errichtet und mit der ökologisch erforderlichen Abflussmenge dotiert werden. Der überwiegende Teil des Abflusses inklusive Hochwässer wird dabei weiter über das bestehende Gerinne abgeführt. Die für das Umgehungsgerinne nötigen Flächen, wie auch Wiesen- und Waldflächen sowie der Radweg, befinden sich bereits im Eigentum der Stadt Klagenfurt. Hier soll gleichzeitig eine Naturbegegnungszone errichtet und damit ökologisch hochwertige Lebensräume geschaffen werden.

Über eine Million Euro werden investiert

„Unsere Gewässer sind wesentlich und schützenswert in jeder Hinsicht. Sie sind nicht nur für unseren Lebens- und Kulturraum essenziell, sondern auch der Lebensraum unzähliger Arten. Und so ist es unsere Aufgabe, diese ökologisch hochwertigen Lebensräume für die Nachwelt zu erhalten“, betont Fellner. Mehr als eine Million Euro werden in das Projekt investiert. 60 Prozent davon übernimmt der Bund, 30 Prozent das Land Kärnten und acht Prozent kommen aus dem Biodiversitätsfonds.