KÃ¤rntner FuÃŸballverband bildet Nachwuchstrainerinnen am Faaker See aus

Faak am See

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen, dem Salzburger und dem Steirischen Fußballverband veranstaltete der Kärntner Fußballverband in der vergangenen Woche einen ÖFB-D-Diplomkurs für Frauen im Bundessport- und Freizeitzentrum in Faak am See. „Je mehr gut ausgebildete Trainerinnen es gibt, umso besser wird es gelingen, Mädels für den Frauenfußball zu gewinnen“, glaubt KFV-Sportdirektor Wolfgang Robatsch.

©Kärntner Fußballverband Ein ÖFB-D-Diplomkurs für Frauen fand im Bundessport- und Freizeitzentrum in Faak am See statt.

Kärntner Verband nimmt Vorreiterrolle ein

Auch KFV-Präsident Martin Mutz freute sich über die rege Teilnahme: „Die Kurse in Faak beweisen einmal mehr, dass der Kärntner Verband hier eine Vorreiterrolle einnimmt und die Weiterentwicklung des Frauenfußballs mit ganz konkreten Initiativen und Projekten nachhaltig unterstützt und fördert.“ Nach dem viertägigen Kurs in Theorie- und Praxiseinheiten absolvieren die Frauen in ihren Vereinen eine sechsmonatige Praxis als Nachwuchstrainerinnen – am Ende folgt eine Theorieprüfung als Kursabschluss. Als weiterführender Kurs findet jährlich im August die nächste Stufe der Trainerausbildung – ein UEFA-C-Diplomkurs nur Frauen – in Faak am See statt. Für diesen sind rasche Anmeldungen übrigens noch möglich.