Radeln für guten Zweck bei der Tour de Franz

„Das wird sicher wieder eine gelungene, lustige und natürlich karitative Ausfahrt“, ist Olympiasieger Franz Klammer die Vorfreude auf die 22. Auflage seiner „Tour de Franz“ deutlich anzumerken. Freunde und Wegbegleiter des Skikaisers treffen sich am Mittwoch, 7. August, um erneut für den guten Zweck in die Pedale zu treten. Start- und Zielort der Charity-Veranstaltung ist dieses Mal das Kropfitschbad in Krumpendorf am Wörthersee. Die Streckenlänge beträgt rund 90 Kilometer und führt über Maria Saal, Ebenthal und Velden zurück zum Kropfitschbad.

Zahlreiche bekannte Teilnehmer

Klammers Ruf folgt auch heuer wieder jede Menge Prominenz. Unter anderen haben sich „Mr. Millionenshow“ Armin Assinger, Kärntens Rad-Held Marco Haller, der Schweizer Radprofi Reto Hollenstein, die ehemaligen Rad-Asse Bernie Eisel und Rene Haselbacher, Olympiasieger Felix Gottwald, Ex-Ski-Weltmeisterin Lizz Görgl, die ehemaligen Biathleten Christoph Sumann und Julian Eberhard, die Red-Bull-Sportler Harald Hudetz und Axel Naglich sowie der frühere Skisportler und Unternehmer Ivan Marzola angekündigt.

©Tour de Franz Auch heuer nehmen zahlreiche Promis bei der Tour de Franz teil.

„Perfekte Möglichkeit, um Menschen zu helfen“

Allein im Vorjahr konnten sich Klammer und die „Tour de Franz“-Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher über die Spendensumme von rund 72.500 Euro freuen. „Die Tour de Franz ist eben nicht nur eine tolle und lustige Ausfahrt mit hervorragenden Sportlern, begeisterten Hobbyradlern und Freunden, sondern auch eine perfekte Möglichkeit, um Menschen zu helfen, die es notwendig haben“, sagt Klammer. Mit dem Erlös werden auch heuer wieder Kinder und Familien aus Kärnten, die Hilfe benötigen, unterstützt.

©Harald Wisthaler Die Veranstalter Ronny Hohenberger und Karin Pucher.

So entstand die Veranstaltung

Der Ursprung der „Tour de Franz“ war übrigens eine Ausfahrt der Hobbyradrunde Feistritz/Drau, der auch Klammer angehört. Was mit einem Dutzend Teilnehmern begann, wuchs von Jahr zu Jahr und wurde rasch eine Radausfahrt für den guten Zweck. Klammer schwärmt: „In mehr als zwei Jahrzehnten haben wir weite Teile Kärntens für den guten Zweck befahren. Da gab es viele schöne Eindrücke vom Weißensee bis nach Unterkärnten.“