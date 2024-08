Falschgeld-Skandal enthüllt: Kellnerin bringt junge Fälscher zur Strecke

Veröffentlicht am 1. August 2024, 09:30 / ©Montage: pexels/ Canva

Alles begann mit einer aufmerksamen Kellnerin, die Anzeige erstattete und damit die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark in Gang setzte. Den beiden Männer wird vorgeworfen, 29 vollendete und acht versuchte Straftaten der Geldfälschung begangen zu haben. „Einerseits stellten die Verdächtigen das Geld selbst her, andererseits bestellten sie es im Internet. Das Falschgeld verbreiteten sie im Juli 2023 vorwiegend in Einkaufsmärkten, Tankstellen und Gastronomiebetrieben“, heißt es seitens der Polizei.

„Planänderung“ im Oktober 2023

Im Oktober änderte einer der Verdächtigen seine Vorgehensweise und bestellte bei Gastronomie-Lieferdiensten. Er ließ sich die Bestellungen auf Parkplätze liefern und bezahlte mit Falschgeld, um sich so mit dem Wechselgeld zu bereichern. Doch auch dieser Plan flog auf.

Hausdurchsuchungen bringen Beweise

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz durchsuchten Ermittler die Wohn- und Arbeitsadressen der Verdächtigen. Dabei fanden sie diverse Gegenstände zur Falschgelderzeugung sowie eine geringe Menge an Falschgeld. „Er habe Bestellungen bei Gastronomie-Lieferdiensten aufgegeben, sich die Lieferungen auf verschiedene Parkplätze bringen lassen und mit Falschgeld bezahlt. Auf diese Weise habe er sich durch das erhaltene Wechselgeld bereichert. Den Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark gelang es, 23 vollendete Straftaten in der Steiermark und sechs vollendete sowie acht versuchte Straftaten in Kärnten aufzuklären. Die beiden Steirer zeigen sich zu den Vorwürfen geständig“, heißt es seitens der Polizei abschließend.

Präventionstipps Wenn du den Verdacht hast, im Zuge einer Bezahlung oder auch als Retourgeld eine oder mehrere Falschnoten oder Falschmünzen erhalten zu haben, dann prüfe zuerst das Geld genau. Sollte der Verdacht nicht ausgeräumt werden können, verständige die nächstgelegene Polizeiinspektion und gib das vermeintliche Falschgeld ab. Wenn möglich, solltest du Angaben darüber machen können, woher du das Geld hast. Wer Falschgeld weiter ausgibt, macht sich strafbar. Einen Ersatz für die „Blüten“ gibt es nicht, der Schaden liegt beim Verbraucher. Weitere Informationen wie man Falschgeld erkennt findest du auf der folgenden Homepage Falschgeld (bundeskriminalamt.at)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2024 um 09:37 Uhr aktualisiert